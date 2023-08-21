Клинов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти14.03.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Клинов Пётр Васильевич
Мать: Клинова Матрёна Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Клинова Прасковья Никаноровна
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Клинова Прасковья Никаноровна
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Клинова Прасковья Никаноровна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Клинова Прасковья Никаноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1893
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург