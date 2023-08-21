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Клинов Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

14.03.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Клинов Пётр Васильевич

Мать: Клинова Матрёна Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Клинова Прасковья Никаноровна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Клинов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Клинова Прасковья Никаноровна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Клинов Николай Иванович

Мать ребёнка: Клинова Прасковья Никаноровна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Клинова Прасковья Никаноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клинова Прасковья Никаноровна

Смерть
14.03.1893
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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