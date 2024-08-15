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Габдулмазитов Мухаметша

Место рождения

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1794

Дата смерти

31.12.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Исмагилов Габдулмазит

Мать: не указана

Исмагилово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.09.1841

Жена: Мухаррамова Гульямал (Махбубямал)

Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Мухамедша - отставной солдат Представитель жениха - брат Давлетша Габдулмезитович Шахиды Галиакбер Хамзович Абдулкадыр Абдулгазизович Махр 200 рублей
Рождение ребёнка
02.10.1842

Сын: Мухаметшин Гизутдин

Мать ребёнка: Мухаррамова Гульямал (Махбубямал)

Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1843

Дочь: Мухаметшина Асхабямал

Мать ребёнка: Мухаррамова Гульямал (Махбубямал)

Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.08.1846

Сын: Мухаметшин Шахмухамед

Мать ребёнка: Мухаррамова Гульямал (Махбубямал)

Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1848

Дочь: Мухаметшина Махубямал

Мать ребёнка: Мухаррамова Гульямал (Махбубямал)

Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
31.12.1855
Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

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