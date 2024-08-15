Габдулмазитов Мухаметша
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти31.12.1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Исмагилов Габдулмазит
Мать: не указана
Бракосочетание
18.09.1841
Мухамедша - отставной солдат Представитель жениха - брат Давлетша Габдулмезитович Шахиды Галиакбер Хамзович Абдулкадыр Абдулгазизович Махр 200 рублей
Рождение ребёнка
02.10.1842
Сын: Мухаметшин Гизутдин
Мать ребёнка: Мухаррамова Гульямал (Махбубямал)
Рождение ребёнка
15.10.1843
Дочь: Мухаметшина Асхабямал
Мать ребёнка: Мухаррамова Гульямал (Махбубямал)
Рождение ребёнка
31.08.1846
Мать ребёнка: Мухаррамова Гульямал (Махбубямал)
Рождение ребёнка
08.01.1848
Дочь: Мухаметшина Махубямал
Мать ребёнка: Мухаррамова Гульямал (Махбубямал)
Смерть
31.12.1855