Улезькова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1043 (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0918.jpg)
Рождение ребёнка
1854
Сын: Улезьков Никита Игнатьевич
Отец ребёнка: Улезьков Игнат Дмитриевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Улезькова) Федосья Игнатьевна
Отец ребёнка: Улезьков Игнат Дмитриевич
Смерть
Неизвестно