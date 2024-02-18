Муханов Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1884
Дата смерти29.01.1959
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1884
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.01.1959
Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область