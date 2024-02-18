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Муханов Василий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1884

Дата смерти

29.01.1959

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1884

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муханова Анна Пантелеевна

Рождение ребёнка
29.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.01.1959
Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

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