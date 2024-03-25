Атясов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атясов Не помню
Мать ребёнка: Маринина Вера Игоревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Атясова Елизавета Егоровна
Мать ребёнка: Маринина Вера Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маринина Вера Игоревна