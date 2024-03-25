Атясов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атясов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атясов Не помню

Мать ребёнка: Маринина Вера Игоревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атясова Елизавета Егоровна

Мать ребёнка: Маринина Вера Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маринина Вера Игоревна

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