(Чибисова) Наталия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1895
Муж: Громов Иоанн Тихонов
Рождение ребёнка
07.10.1895
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов
Рождение ребёнка
05.11.1896
Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов
Рождение ребёнка
05.02.1898
Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов
Рождение ребёнка
10.03.1901
Сын: Громов Александр Иванович
Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов
Рождение ребёнка
1906
Сын: Громов Иннокентий
Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов
Рождение ребёнка
30.07.1909
Дочь: Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов
Рождение ребёнка
18.10.1910
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов
Рождение ребёнка
19.06.1912
Сын: Громов Павел Иванов
Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов
Рождение ребёнка
12.08.1915
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов
Смерть
1954
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область