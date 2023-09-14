(Чибисова) Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чибисова) Наталия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1895

Муж: Громов Иоанн Тихонов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.10.1895

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.11.1896

Сын: Громов Николай Иванович

Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.02.1898

Сын: Громов Николай Иванович

Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.03.1901

Сын: Громов Александр Иванович

Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов

Рождение ребёнка
1906

Сын: Громов Иннокентий

Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.07.1909

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.10.1910

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.06.1912

Сын: Громов Павел Иванов

Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.08.1915

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Громов Иоанн Тихонов

Смерть
1954
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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