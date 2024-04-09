Василей Ермилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василей Ермилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Дети

Около 1830 г.р.
Около 1834 г.р.
Около 1838 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1851 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Ермил Иванович

Мать: Настасья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Петр Васильевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Максим Васильевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Игнат Васильевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Федор Васильевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Григорей Васильевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Смерть
1855

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