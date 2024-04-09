Василей Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Ермил Иванович
Мать: Настасья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Петр Васильевич
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Максим Васильевич
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Игнат Васильевич
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Федор Васильевич
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Григорей Васильевич
Мать ребёнка: Анна Петровна
Смерть
1855