Осадченко (Кравцова) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1903
Дата смерти20.03.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Осадченко Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Осадченко Семён Андреевич
Рождение ребёнка
31.07.1931
Дочь: Шило (Осадченко) Анна Семёновна
Отец ребёнка: Осадченко Семён Андреевич
Смерть
20.03.1968