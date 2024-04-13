Осадченко (Кравцова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадченко (Кравцова) Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1903

Дата смерти

20.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осадченко Семён Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Осадченко Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Осадченко Семён Андреевич

Греково-Станичный, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.07.1931

Дочь: Шило (Осадченко) Анна Семёновна

Отец ребёнка: Осадченко Семён Андреевич

Греково-Станичный, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
20.03.1968

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