Федорова (Фалова) Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.08.1901
Дата смерти09.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1901
Отец: Фалов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Федоров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Федоров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
21.02.1926
Сын: Федоров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Федоров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
20.04.1937
Дочь: Мозина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Федоров Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1979