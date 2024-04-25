Федорова (Фалова) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Фалова) Пелагея Андреевна

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Место рождения

Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

16.08.1901

Дата смерти

09.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1901

Отец: Фалов Андрей Яковлевич

Мать: Фалова Татьяна Аверьяновна

Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1922

Сын: Федоров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Федоров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
21.02.1926

Сын: Федоров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Федоров Николай Михайлович

Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1937

Дочь: Мозина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Федоров Николай Михайлович

Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Николай Михайлович

Смерть
09.01.1979
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