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Самодуров Фёдор Фёдоров

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Самодуров Фёдор Дмитриев

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Фёдорова

Мать ребёнка: Самодурова Афимья Андреева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Самодуров Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Самодурова Афимья Андреева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
27
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самодурова Афимья Андреева

Смерть
Неизвестно
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