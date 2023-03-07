Самодуров Фёдор Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Самодуров Фёдор Дмитриев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Фёдорова
Мать ребёнка: Самодурова Афимья Андреева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Самодуров Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Самодурова Афимья Андреева
Место жительства
1850
27
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно