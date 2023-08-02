Лузин Иван Харламович
Место рожденияРождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Дата рождения1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
19.01.1819 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
04.03.1829 ст.
Дочь: Дурышева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Лузина Стефанида Корниловна
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
Не установлено