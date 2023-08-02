Лузин Иван Харламович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛузин Иван Харламович

Лузин Иван Харламович

Место рождения

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
19.01.1819 ст.

Жена: Лузина Стефанида Корниловна

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
04.03.1829 ст.

Дочь: Дурышева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Лузина Стефанида Корниловна

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
Не установлено
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close