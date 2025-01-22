(Самсонова) Елена 18.09.1966 — найти родственников по фамилии на Familio

(Самсонова) Елена

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 18.09.1966, Уршельский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

умерла 28.12.1968, Уршельский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Отец
Самсонов Иван11.08.1935 г.р.
Мать
Самсонова (Пужихин) Антонина02.10.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1966

Отец: Самсонов Иван

Мать: Самсонова (Пужихин) Антонина

Уршельский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Смерть
28.12.1968
Уршельский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

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