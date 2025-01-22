(Самсонова) Елена
женский, родилась 18.09.1966, Уршельский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
умерла 28.12.1968, Уршельский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ОтецСамсонов Иван11.08.1935 г.р.
МатьСамсонова (Пужихин) Антонина02.10.1938 г.р.
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Рождение
18.09.1966
Отец: Самсонов Иван
Уршельский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
28.12.1968
Уршельский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область