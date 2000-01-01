Шаров Максим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаров Максим Васильевич

Шаров Максим Васильевич

avatar

Место рождения

Гольяны Острожка

Дата рождения

1832

Дата смерти

14.05.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Шаров Василий Алексеевич

Мать: Шарова Христиния (Агриппина Яковлевна)

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Стефанида Максимовна

Мать ребёнка: Ширинкин Гликерия Кирилловна

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шаров Максим Максимович

Мать ребёнка: Ширинкин Гликерия Кирилловна

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
18.01.1859

Дочь: Шаров Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Ширинкин Гликерия Кирилловна

Гольяны
Рождение ребёнка
01.05.1860

Сын: Шаров Николай Максимович

Мать ребёнка: Ширинкин Гликерия Кирилловна

Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширинкин Гликерия Кирилловна

Гольяны Острожки
Смерть
14.05.1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close