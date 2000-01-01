Шаров Максим Васильевич
Место рожденияГольяны Острожка
Дата рождения1832
Дата смерти14.05.1917
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Стефанида Максимовна
Мать ребёнка: Ширинкин Гликерия Кирилловна
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Ширинкин Гликерия Кирилловна
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
18.01.1859
Дочь: Шаров Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Ширинкин Гликерия Кирилловна
Гольяны
Рождение ребёнка
01.05.1860
Мать ребёнка: Ширинкин Гликерия Кирилловна
Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно
Гольяны Острожки
Смерть
14.05.1917