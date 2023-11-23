Татьяна Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Александр Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Петров

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Евлампия Александрова

Отец ребёнка: Александр Петров

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Александр Петров

Смерть
Неизвестно

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