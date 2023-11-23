Татьяна Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Александр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Петров
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Евлампия Александрова
Отец ребёнка: Александр Петров
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Александр Петров
Смерть
Неизвестно