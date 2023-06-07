Борзов Степан Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Борзов Спиридон Данилов
Мать: Борзова Елена Федорова
Место жительства
1802
Саратовская губерния
ф.51, оп.8, д.12 (1811) Ревизские сказки 6 ревизии | <p>Ревизские сказки Тимашевской волости Волоколамского уезда Моск. губернии госкрестьян по 6 ревизии 1811 года.</p>Красико...
Смерть
После 1802