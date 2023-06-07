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Борзов Степан Спиридонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Борзов Спиридон Данилов

Мать: Борзова Елена Федорова

Место жительства
1802
Саратовская губерния
ф.51, оп.8, д.12 (1811) Ревизские сказки 6 ревизии | <p>Ревизские сказки Тимашевской волости Волоколамского уезда Моск. губернии госкрестьян по 6 ревизии 1811 года.</p>Красико...
Смерть
После 1802
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