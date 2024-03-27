Тухватуллин Мутугула
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайбицкий Агдам
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мутыги Камиль
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1906
Дочь: (Кайбицкая Мутугуловна) Галия Оперная Певица
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно