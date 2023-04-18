Арико Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арико Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1981

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1981

Отец: Арико Александр Фомич

Мать: Арико Ирина Ивановна

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