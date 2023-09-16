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Емельянов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1959

Отец: Емельянов Александр Васильевич

Мать: Емельянова Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Мария Анатольевна

Рождение ребёнка
14.08.1979

Дочь: Емельянова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Емельянова Мария Анатольевна

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.08.1981

Сын: Емельянов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Емельянова Мария Анатольевна

Рождение ребёнка
13.06.1989

Дочь: Емельянова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Емельянова Мария Анатольевна

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