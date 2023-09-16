Емельянов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1959
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1979
Дочь: Емельянова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Емельянова Мария Анатольевна
Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.08.1981
Сын: Емельянов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Емельянова Мария Анатольевна
Рождение ребёнка
13.06.1989
Дочь: Емельянова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Емельянова Мария Анатольевна