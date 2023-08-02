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Бабина Анастасия Анатольевна
Бабина Анастасия Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2003
Пол
Женский
Отец
Бабин Анатолий Николаевич
Мать
Бабина Оксана Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2003
Отец:
Бабин Анатолий Николаевич
Мать:
Бабина Оксана Николаевна
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