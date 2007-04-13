Лапшина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.04.2007

Пол

Женский

Добавил:

УЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Лапшин Андрей Макарович

Рождение ребёнка
09.05.19

Сын: Лапшин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Лапшин Андрей Макарович

Рождение ребёнка
05.04.1957

Дочь: Ахремочкина (Лапшина) Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Лапшин Андрей Макарович

Смерть
13.04.2007

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