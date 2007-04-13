Лапшина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.04.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапшин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Лапшин Андрей Макарович
Рождение ребёнка
09.05.19
Отец ребёнка: Лапшин Андрей Макарович
Рождение ребёнка
05.04.1957
Дочь: Ахремочкина (Лапшина) Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Лапшин Андрей Макарович
Смерть
13.04.2007