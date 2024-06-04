Есаулов тимофей михайлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
крестьянин Воронежской губернии Бирюченского уезда Волоконовской волости и села
Рождение ребёнка
08.09.1912
Дочь: Буровникова (Есаулова) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Есаулова софия васильева
п.Нижне-Ханженковский Таганрогского округа Области Войска Донского