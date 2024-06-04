Есаулов тимофей михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаулов тимофей михайлов

Место рождения

Волоконовка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

аб
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волоконовка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
крестьянин Воронежской губернии Бирюченского уезда Волоконовской волости и села
Рождение ребёнка
08.09.1912

Дочь: Буровникова (Есаулова) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Есаулова софия васильева

п.Нижне-Ханженковский Таганрогского округа Области Войска Донского

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