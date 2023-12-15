Губина Анастасия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Анастасия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Конон Павлович

Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Дочь: Губина Агафия Кононова

Отец ребёнка: Губин Конон Павлович

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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