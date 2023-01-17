Антюхин Герасим Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Антюхин Митрофан Антиохович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1884 ст.
Рождение ребёнка
10.06.1890 ст.
Дочь: Антюхина Евфросинья Герасимовна
Мать ребёнка: Антюхина Евфросинья Даниловна
Рождение ребёнка
20.02.1892 ст.
Дочь: Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Антюхина Евфросинья Даниловна
Смерть
Неизвестно