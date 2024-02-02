Жаданов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1959
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1959
Отец: Жаданов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
09.02.1984
Дочь: Жаданова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Жаданова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
02.08.1987
Дочь: Жаданова Лариса Александровна
Мать ребёнка: Жаданова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
06.09.1993
Дочь: Жаданова Марина Александровна
Мать ребёнка: Жаданова Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жаданова Ольга Петровна