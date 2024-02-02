Жаданов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаданов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1959

Отец: Жаданов Петр Михайлович

Мать: Жаданова Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
09.02.1984

Дочь: Жаданова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Жаданова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
02.08.1987

Дочь: Жаданова Лариса Александровна

Мать ребёнка: Жаданова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
06.09.1993

Дочь: Жаданова Марина Александровна

Мать ребёнка: Жаданова Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаданова Ольга Петровна

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