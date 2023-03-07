Логинова Афимья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова Афимья Осипова

Логинова Афимья Осипова

avatar

Место рождения

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1716 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Логинов Петр Петров

Отец ребёнка: Логинов Петр Оксенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Настасья Петрова

Отец ребёнка: Логинов Петр Оксенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Петр Оксенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close