Логинова Афимья Осипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Логинов Петр Петров
Отец ребёнка: Логинов Петр Оксенов
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Настасья Петрова
Отец ребёнка: Логинов Петр Оксенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логинов Петр Оксенов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762