Козлова Дарья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Дарья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.?.1832

Муж: Козлов Гурий Тимофеевич

Язвицы, Ржевский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1838

Сын: Козлов Федор

Отец ребёнка: Козлов Гурий Тимофеевич

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Мирон

Отец ребёнка: Козлов Гурий Тимофеевич

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно
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