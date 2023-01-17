Козлова Дарья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.?.1832
Язвицы, Ржевский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1838
Сын: Козлов Федор
Отец ребёнка: Козлов Гурий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Мирон
Отец ребёнка: Козлов Гурий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно