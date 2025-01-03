Страйков Алексей Фролович
мужской, родился 1907 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер 11.02.1944, Черноручье, Лиозненский район, Витебская область
ОтецСтрайков Фрол Дмитриевич13.08.1856 ст. г.р.
МатьСтрайкова (Березина) Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Стройкова Александра Игнатьевна1909 ст. г.р.
Дети
Стройкова Клавдия Алексеевна10.03.1931 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1931
Дочь: Стройкова Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Стройкова Александра Игнатьевна
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
11.02.1944
Черноручье, Лиозненский район, Витебская область