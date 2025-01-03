Страйков Алексей Фролович 1907 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Страйков Алексей Фролович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1907 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер 11.02.1944, Черноручье, Лиозненский район, Витебская область

Отец
Страйков Фрол Дмитриевич13.08.1856 ст. г.р.
Мать
Страйкова (Березина) Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Стройкова Александра Игнатьевна1909 ст. г.р.
Дети
Стройкова Клавдия Алексеевна10.03.1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.

Отец: Страйков Фрол Дмитриевич

Мать: Страйкова (Березина) Екатерина Ивановна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стройкова Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
10.03.1931

Дочь: Стройкова Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Стройкова Александра Игнатьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
11.02.1944
Черноручье, Лиозненский район, Витебская область

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