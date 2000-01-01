Бурдей Анна (Есифова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анастасия Евсеева
Отец ребёнка: Бурдей Евсей Ефстафьевич
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Бурдей Евсей Ефстафьевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Бурдей Иоаким (Ефим) Евсеевич
Отец ребёнка: Бурдей Евсей Ефстафьевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Бурдей Ефим Евсеевич
Отец ребёнка: Бурдей Евсей Ефстафьевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Мария Евсеевна
Отец ребёнка: Бурдей Евсей Ефстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно