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Бурдей Анна (Есифова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анастасия Евсеева

Отец ребёнка: Бурдей Евсей Ефстафьевич

Рождение ребёнка
1751

Сын: Бурдей Моисей Евсеевич

Отец ребёнка: Бурдей Евсей Ефстафьевич

Рождение ребёнка
1752

Сын: Бурдей Иоаким (Ефим) Евсеевич

Отец ребёнка: Бурдей Евсей Ефстафьевич

Рождение ребёнка
1756

Сын: Бурдей Ефим Евсеевич

Отец ребёнка: Бурдей Евсей Ефстафьевич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Мария Евсеевна

Отец ребёнка: Бурдей Евсей Ефстафьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдей Евсей Ефстафьевич

Смерть
Неизвестно
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