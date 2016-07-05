Фролова Арина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Арина Алексеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.07.2016

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2016

Отец: Фролов Алексей Владимирович

Мать: Фролова Наталья Юрьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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