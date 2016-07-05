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Фролова Арина Алексеевна
Фролова Арина Алексеевна
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
05.07.2016
Пол
Женский
Отец
Фролов Алексей Владимирович
1980 г.р.
Мать
Фролова Наталья Юрьевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2016
Отец:
Фролов Алексей Владимирович
Мать:
Фролова Наталья Юрьевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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