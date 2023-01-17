Емельянов Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Борис Николаевич

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Место рождения

Большая Тросна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

10.03.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Тросна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
10.03.1969
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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