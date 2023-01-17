Емельянов Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти10.03.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
10.03.1969
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область