Даниленко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даниленко Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даниленко Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даниленко Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниленко Константин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниленко Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниленко Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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