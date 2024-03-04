Даниленко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даниленко Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даниленко Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даниленко Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниленко Константин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниленко Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниленко Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно