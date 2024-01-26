Авдотья
женский, родилась 1781
умерла С 1816 по 1828 ст., Утесовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Фёдор Михеев1779 ст. г.р.
Дети
Михеев Фёдор Фёдоров1801 ст. г.р.
Михеев Ефим Фёдоров1803 ст. г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Михеев
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Михеев Фёдор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Михеев
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Михеев Ефим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Михеев
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Михеев Яков Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Михеев
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Михеев Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Михеев
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: (Михеева) Матрена Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Михеев
Смерть
С 1816 по 1828 ст.
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Михеев Егор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Михеев