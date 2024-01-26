Авдотья 1781 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1781

умерла С 1816 по 1828 ст., Утесовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Фёдор Михеев1779 ст. г.р.
Дети
Михеев Фёдор Фёдоров1801 ст. г.р.
Михеев Ефим Фёдоров1803 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Михеев

Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Михеев Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Михеев

Утесовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Михеев Ефим Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Михеев

Утесовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Михеев Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Михеев

Утесовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Михеев Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Михеев

Утесовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: (Михеева) Матрена Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Михеев

Утесовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
С 1816 по 1828 ст.
Утесовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Михеев Егор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Михеев

Утесовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

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