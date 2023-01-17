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Инзаркин Сергей Геннадьевич

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Место рождения

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

28.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1982

Отец: Инзаркин Геннадий Иванович

Мать: Инзаркина Анна Викторовна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инзаркина Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Инзаркина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инзаркин Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Инзаркина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инзаркин Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Инзаркина Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
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