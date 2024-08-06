Киселева Надежда Степановна
Место рождения
Дата рождения23.12.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1948
Отец: Запуняка Степан Тарасович
Мать: Слатина Ольга Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
26.06.1968
Рождение ребёнка
31.01.1969
Сын: Киселев Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Киселев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
16.05.1971
Отец ребёнка: Киселев Николай Николаевич