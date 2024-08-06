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Киселева Надежда Степановна

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Место рождения

Березники, город Березники, Пермский край

Дата рождения

23.12.1948

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1948

Отец: Запуняка Степан Тарасович

Мать: Слатина Ольга Яковлевна

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Николай Николаевич

Бракосочетание
26.06.1968

Муж: Киселев Николай Николаевич

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
31.01.1969

Сын: Киселев Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Киселев Николай Николаевич

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
16.05.1971

Сын: Киселев Денис Николаевич

Отец ребёнка: Киселев Николай Николаевич

Березники, город Березники, Пермский край

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