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Копенкина Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1992

Отец: Копенкин Михаил Анатольевич

Мать: Копенкина Ольга Ивановна

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