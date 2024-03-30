Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Абзалова Альфина Карамовна
Абзалова Альфина Карамовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.05.1954
Пол
Женский
Отец
Абзалов Карам Абзалович
1935 г.р.
Мать
Абзалова Танзиля Зиннатулловна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1954
Отец:
Абзалов Карам Абзалович
Мать:
Абзалова Танзиля Зиннатулловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия