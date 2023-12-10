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Туляков Алексей Валерьевич
Туляков Алексей Валерьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.11.1986
Пол
Мужской
Отец
Туляков Валерий Иванович
1954 г.р.
Мать
Тулякова-Астапова Надежда Анатольевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1986
Отец:
Туляков Валерий Иванович
Мать:
Тулякова-Астапова Надежда Анатольевна
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