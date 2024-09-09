Соболев Тимофей Анфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Тимофей Анфимович

Место рождения

Берег

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Анфим Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Авксентий Тимофеевич

Мать ребёнка: Соболева Мариамна Егоровна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Соболев Марко Тимофеевич

Мать ребёнка: Соболева Мариамна Егоровна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Соболев Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Соболева Мариамна Егоровна

Смерть
Неизвестно

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