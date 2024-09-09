Соболев Тимофей Анфимович
Место рожденияБерег
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Анфим Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Авксентий Тимофеевич
Мать ребёнка: Соболева Мариамна Егоровна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Соболева Мариамна Егоровна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Соболева Мариамна Егоровна
Смерть
Неизвестно