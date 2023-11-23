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Четвертинин Алексей Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

17.03.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Четвертинин Сергей Матвеев

Мать: Четвертинина (Четвертинина) Елизавета Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Воскресенского на Водоге Пошехонского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Воскресенского на Водоге Пошехонского уезда
Образование
1854
окончил Ярославскую духовную семинарию
Смерть
17.03.1877

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