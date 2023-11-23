Четвертинин Алексей Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти17.03.1877
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Воскресенского на Водоге Пошехонского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Воскресенского на Водоге Пошехонского уезда
Образование
1854
окончил Ярославскую духовную семинарию
Смерть
17.03.1877