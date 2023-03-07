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Чекалин Афанасий

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Место рождения

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Чекалин Кондратий Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Градкова Марфа Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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