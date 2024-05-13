Гаяз Тахир Улы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухаметтагир (Тахир) Габидин Улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Закия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насима Гаязовна
Мать ребёнка: Закия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Файма Гаязовна
Мать ребёнка: Закия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайнап Гаязовна
Мать ребёнка: Закия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайтуна Гаязовна
Мать ребёнка: Закия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закия
Смерть
Неизвестно