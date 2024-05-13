Гаяз Тахир Улы Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГаяз Тахир Улы

Гаяз Тахир Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухаметтагир (Тахир) Габидин Улы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаязов Минсалих Гаязович

Мать ребёнка: Закия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насима Гаязовна

Мать ребёнка: Закия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Файма Гаязовна

Мать ребёнка: Закия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайнап Гаязовна

Мать ребёнка: Закия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайтуна Гаязовна

Мать ребёнка: Закия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закия

Смерть
Неизвестно

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