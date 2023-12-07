Парамонов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонов Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1914

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1995

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