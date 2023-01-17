Даниил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаниил Иванович

Даниил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1662

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1657 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Иван Даниилович

Мать ребёнка: Ирина Евсевиевна

Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Елена Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Евсевиевна

Место жительства
Неизвестно
Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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