Даниил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1662
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Иван Даниилович
Мать ребёнка: Ирина Евсевиевна
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Елена Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Евсевиевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно