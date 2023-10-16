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Пискулина Матрона Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Пискулина Анна Петрова

Отец ребёнка: Пискулин Пётр Васильев

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Пискулина Наталья Петрова

Отец ребёнка: Пискулин Пётр Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискулин Пётр Васильев

Место жительства
Неизвестно
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
Неизвестно
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