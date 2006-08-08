Зубанёва София Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубанёва София Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.2006

Отец: Зубанёв Владимир Викторович

Мать: Якубина Татьяна Владимировна

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