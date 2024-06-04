(Киреева) Анна Евсигнеева
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти1892
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Киреев Евсигней Афанасьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старцев Иван Ильин
Смерть
1892
Рождение ребёнка
24.03.1894
Отец ребёнка: Старцев Иван Ильин
Рождение ребёнка
16.10.1896
Дочь: (Старцева) Параскева Иванова
Отец ребёнка: Старцев Иван Ильин
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Старцева Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Старцев Иван Ильин
Рождение ребёнка
1904
Сын: Старцев Семен Иванов
Отец ребёнка: Старцев Иван Ильин