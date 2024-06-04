(Киреева) Анна Евсигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Киреева) Анна Евсигнеева

(Киреева) Анна Евсигнеева

Место рождения

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1868

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Киреев Евсигней Афанасьев

Мать: не указана

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старцев Иван Ильин

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1892
Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.03.1894

Сын: Старцев Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Старцев Иван Ильин

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.10.1896

Дочь: (Старцева) Параскева Иванова

Отец ребёнка: Старцев Иван Ильин

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Старцева Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Старцев Иван Ильин

Рождение ребёнка
1904

Сын: Старцев Семен Иванов

Отец ребёнка: Старцев Иван Ильин

Мы используем куки для улучшения работы сайта.