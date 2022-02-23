Юшенова Спиридонова Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮшенова Спиридонова Наталья Петровна

Юшенова Спиридонова Наталья Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

еп
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридонов Петр Васильевич

Мать: Спиридонова Ольга Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербин Виктор Викторович

Отец ребёнка: Юшенов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербина Краснова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Юшенов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юшенова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Юшенов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юшенов Петр Александрович

Отец ребёнка: Юшенов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшенов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
07.12.1983

Сын: Юшенов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Юшенов Александр Васильевич

Смерть
23.02.2022

Мы используем куки для улучшения работы сайта.