Юшенова Спиридонова Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.02.2022
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юшенов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербина Краснова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Юшенов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юшенова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Юшенов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юшенов Петр Александрович
Отец ребёнка: Юшенов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1983
Сын: Юшенов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Юшенов Александр Васильевич
Смерть
23.02.2022