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Кожатов Виктор Павлович

Место рождения

Долгая Поляна, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

19.02.1939

Дата смерти

18.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1939

Отец: Кожатов Павел Сергеевич

Мать: Кожатова Дарья

Долгая Поляна, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Лепенина) Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яшина (Кожатова) Наталья Викторовна

Мать ребёнка: (Лепенина) Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
08.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Лепенина) Зинаида Степановна

Смерть
18.04.1978

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