Кожатов Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения19.02.1939
Дата смерти18.04.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1939
Отец: Кожатов Павел Сергеевич
Мать: Кожатова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яшина (Кожатова) Наталья Викторовна
Мать ребёнка: (Лепенина) Зинаида Степановна
Рождение ребёнка
08.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Лепенина) Зинаида Степановна
Смерть
18.04.1978