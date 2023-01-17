Фесенко (Фисенко) (Ломакина (Ламакина)) Елена Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти04.05.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич
Сын: Фесенко (фисенко) Никифор Николаевич
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич
Сын: Фесенко (фисенко) Онисим Николаевич
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич
Сын: Фесенко (фисенко) Василий Николаевич
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич
Сын: Фесенко (фисенко) Пахомий Николаевич
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич
Сын: Фесенко (фисенко) Константин Николаевич
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич
Сын: Фесенко (фисенко) Евсевий Николаевич
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич
Сын: Фесенко (фисенко) Иван Николаевич
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич
Сын: Фесенко (фисенко) Иван (Иоанн) Николаевич
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич