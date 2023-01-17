Фесенко (Фисенко) (Ломакина (Ламакина)) Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесенко (Фисенко) (Ломакина (Ламакина)) Елена Тимофеевна

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

04.05.1919

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
04.?.1883

Муж: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
18.03.1885

Дочь: Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.03.1887

Сын: Фесенко (фисенко) Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.02.1889

Сын: Фесенко (фисенко) Онисим Николаевич

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.02.1890

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.03.1892

Сын: Фесенко (фисенко) Василий Николаевич

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.05.1893

Сын: Фесенко (фисенко) Пахомий Николаевич

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.05.1896

Сын: Фесенко (фисенко) Константин Николаевич

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.06.1897

Сын: Фесенко (фисенко) Евсевий Николаевич

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.11.1899

Сын: Фесенко (фисенко) Иван Николаевич

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Фесенко (фисенко) Иван (Иоанн) Николаевич

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Фесенко (фисенко) Николай Матвеевич

Смерть
04.05.1919
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: Болезнь, тиф
Похороны
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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