Семакина (Трефилова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакина (Трефилова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

1806 г.р.
1808 г.р.
1812 г.р.
1815 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
05.02.1805

Муж: Семакин Яков

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
03.04.1806

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Семакин Яков

Рождение ребёнка
02.01.1808

Дочь: Шудегова Татьяна

Отец ребёнка: Семакин Яков

Рождение ребёнка
15.10.1812

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Семакин Яков

д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.01.1815

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Семакин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семакин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семакин Яков

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