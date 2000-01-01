Семакина (Трефилова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.02.1805
Муж: Семакин Яков
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
03.04.1806
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Семакин Яков
Рождение ребёнка
02.01.1808
Дочь: Шудегова Татьяна
Отец ребёнка: Семакин Яков
Рождение ребёнка
15.10.1812
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Семакин Яков
д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.01.1815
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Семакин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семакин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семакин Яков